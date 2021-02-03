شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يرفض معاقبة رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أندريا بيرلو، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، معاقبة نجم فريقه كريستيانو رونالدو، رغم ما بدر منه عقب استبداله في مباراة إنتر ميلان، في ذهاب نصف نهايى كأس إيطاليا، والتى أقيمت على ملعب الإنتر.

وكان الدون خرج غاضباً من الملعب بشكل لافت للنظر بعدما قام مديره الفنى باستبداله في الدقيقة 76 من عمر المباراة التي انتهت بفوز اليوفى 1/2 أحرزهما كريستيانو.

وأعلن بيرلو للصحفيين بعد انتهاء المباراة تفهمه لموقف رونالدو، ورغبته في مواصلة اللعب، لكنه استدرك قائلا إنه يرغب في منحه الفرصة لالتقاط أنفاسه والحصول على أكبر قدر من الراحة، خصوصا أن اليوفى أمامه مواجهه صعبة مع روما يوم السبت المقبل في بطولة الدورى الإيطالي.

وينتظر أن يلتقى يوفنتوس مع إنتر الثلاثاء في إياب نصف النهائى.