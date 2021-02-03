شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي لاعب الشهر في بيراميدز: سننافس على جميع البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم الدولي رمضان صبحي بجائزة لاعب شهر يناير بصفوف فريق الكرة بنادي بيراميدز، بعد أدائه الرائع مع الفريق خلال المرحلة الأخيرة في الدوري وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتم اختيار رمضان صبحي لاعب الشهر في بيراميدز باختيار لاعبي فريق الكرة، بعد أدائه المبهر في الفترة الأخيرة وتسجيله ٥ أهداف في الدوري والمنافسة على لقب هداف البطولة.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، على الاحتفال برمضان صبحي وسط اللاعبين والجهاز الفني، موجها إليه التهنئة على الأداء الرائع الذي يقدمه ومتمنيا له الاستمرار في المستوى المبهر وتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أن التقليد الخاص باختيار أفضل لاعب في الشهر مستمر في المرحلة المقبلة، وكل لاعب يجتهد سينال التكريم المناسب.

من جانبه عبر رمضان صبحي عن سعادته البالغة باختيار زملائه له كلاعب الشهر في بيراميدز، موضحا أن ما يقدمه لا يخصه فقط وإنما هو مجهود الفريق بالكامل وجميع اللاعبين، متمنيا أن يحقق بيراميدز كل أهدافه في المرحلة المقبلة محليا وقاريا والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها.