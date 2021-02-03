شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يبحث مع «باروندو» استعدادات منتخب اليد لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، مع الإسباني جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب الوطني، لوضع الخطوط الرئيسية للمنتخب استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021.

وأوضح نصر في تصريحاته لقناة «أون تايم سبورت» أن باروندو أخطر مسؤولي الاتحاد أن الإعداد لطوكيو كان من المفترض أن يتم منذ انتهاء أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مشيرًا إلى أن إعداد منتخب الفراعنة قد تأخر كثيرًا ولكنه سيقوم بما في وسعه من أجل تجهيز الفريق على أكمل وجه.

وقال نصر في تصريحاته: «اتفقنا على خوض وديتين مع المنتخب الإسباني في شهر مارس المقبل، على أن تقام المباريات في إسبانيا لكسب الخبرات من خلال الاحتكاك مع المنتخبات الأخرى».

وتابع: «كما نحاول الاتصال مع الاتحاد الفرنسي والكرواتي لخوض وديات أخرى معهم ولكن الأمر سيتحدد وفقًا لظروف كورونا ووضع مصر في القرعة الخاصة بالأولمبياد».

يذكر أن المنتخب المصري خرج من بطولة كأس العالم لكرة اليد واحتل المركز السابع بعد مباراته الملحمية مع المنتخب الدنماركي والتي انتهت بفوز الأخير 4-3 برميات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 35-35.