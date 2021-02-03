شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية: المتوجون في السنوات العشر الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الخميس منافسات كأس العالم للأندية، وفيما يلي لائحة المتوّجين في السنوات العشر الأخيرة، حيث يتصدر فريق ريال مدريد الإسباني الغائب عن البطولة القائمة برصيد 4 بطولات، يليه برشلونة الغائب أيضاً برصيد بطولتين.

2010: إنتر الإيطالي

2011: برشلونة الإسباني

2012: كورنثيانس البرازيلي

2013: بايرن ميونيخ الألماني

2014: ريال مدريد الإسباني

2015: برشلونة الإسباني

2016: ريال مدريد الإسباني

2017: ريال مدريد الإسباني

2018: ريال مدريد الإسباني

2019: ليفربول الإنجليزي

2020: ؟

الأندية الأكثر تتويجاً (مع النظام القديم):

ريال مدريد: 7 ألقاب (1960، 1998، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018)

ميلان الإيطالي: 4 ألقاب (1969، 1989، 1990، 2007)