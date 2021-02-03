شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية: المتوجون في السنوات العشر الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الخميس منافسات كأس العالم للأندية، وفيما يلي لائحة المتوّجين في السنوات العشر الأخيرة، حيث يتصدر فريق ريال مدريد الإسباني الغائب عن البطولة القائمة برصيد 4 بطولات، يليه برشلونة الغائب أيضاً برصيد بطولتين.
2010: إنتر الإيطالي
2011: برشلونة الإسباني
2012: كورنثيانس البرازيلي
2013: بايرن ميونيخ الألماني
2014: ريال مدريد الإسباني
2015: برشلونة الإسباني
2016: ريال مدريد الإسباني
2017: ريال مدريد الإسباني
2018: ريال مدريد الإسباني
2019: ليفربول الإنجليزي
2020: ؟
الأندية الأكثر تتويجاً (مع النظام القديم):
ريال مدريد: 7 ألقاب (1960، 1998، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018)
ميلان الإيطالي: 4 ألقاب (1969، 1989، 1990، 2007)