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مونديال الأندية: المتوجون في السنوات العشر الأخيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الخميس منافسات كأس العالم للأندية، وفيما يلي لائحة المتوّجين في السنوات العشر الأخيرة، حيث يتصدر فريق الإسباني الغائب عن البطولة القائمة برصيد 4 بطولات، يليه الغائب أيضاً برصيد بطولتين.

2010: إنتر الإيطالي
2011: برشلونة الإسباني
2012: كورنثيانس البرازيلي
2013: بايرن ميونيخ الألماني
2014: ريال مدريد الإسباني
2015: برشلونة الإسباني
2016: ريال مدريد الإسباني
2017: ريال مدريد الإسباني
2018: ريال مدريد الإسباني
2019: الإنجليزي
2020: ؟

الأندية الأكثر تتويجاً (مع النظام القديم):
ريال مدريد: 7 ألقاب (1960، 1998، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018)
ميلان الإيطالي: 4 ألقاب (1969، 1989، 1990، 2007)

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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