شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصرف مكافأة استثنائية للاعبين والجهاز الفنى بعد الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عزو نائب رئيس مجلس ادارة نادى غزل المحلة عن صرف مكافأة استثنائية للاعبين والجهاز الفنى بعد الفوز على الزمالك بالدوري ، وقال حسام عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر اذاعة أون سبورت إف إم :" حصل اللاعبين والجهاز الفنى بالكامل منذ قليل على مكافأة استثنائية بعد الفوز على فريق كبير مثل الزمالك".

ويضيف حسام عزو:" نملك فريق مميز وهنكمل فى الدوري بإذن الله بس الجمهور يصبر علينا ، نعلم أنهم يعشقون الفريق ولكنهم دون قصد يضعونا تحت ضغط يسبب خسارة نقاط سهلة ، وفريقنا سوف يكتسب خبرة الدوري الممتاز مع توالى المباريات واكتساب الثقة".

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التى أقيمت على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة

وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 فى المركز الـ 10 في جدول الترتيب.