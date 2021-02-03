شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تنظيم مونديال اليد نجح بالفقاعة المغلقة.. وحسن مصطفى: مجهود رائع للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، إن وزارة الصحة والسكان قامت بمجهود رائع فى تنظيم مونديال كرة اليد وتابع: نجحنا بتقدير ممتاز في تنظيم البطولة .

وأصاف الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الصحة والسكان حول إعلان تفاصيل نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال أن الاتحاد تلقى أشادات كبيرة من الدول المشاركة في البطولة.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، إن بطولة كأس العالم لكرة اليد كانت تحد كبير فى ظل وجود جائحة كورونا وتابع: عملنا بطريقة "الفقاعة المغلقة"، لمنع أى عدوى، موضحاً أن 31 دولة شاركت فى البطولة، والنجاح كان بفضل التنظيم الجيد.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على نجاح مصر المشرف فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نجاح خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة لبطولة كأس العالم لكرة اليد2021، ‏مشيرة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التشديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية البطولة وتقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام، مما ساهم في نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها.