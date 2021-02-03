شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمد دسوقي وأسامة العزب وأحمد متعب وأحمد صبيحة

خط الوسط: خالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد عادل "أمو" وشميلس بيكلي

الهجوم: باسم مرسي وباولن فوافي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور وأحمد أوفا ومحمود الغزالي وعلي محمد وخالد مصطفى وأحمد عيد.