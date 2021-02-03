باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الاتحاد السكندري

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: محمد دسوقي وأسامة العزب وأحمد متعب وأحمد صبيحة
خط الوسط: خالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد عادل "أمو" وشميلس بيكلي
الهجوم: باسم مرسي وباولن فوافي
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور وأحمد أوفا ومحمود الغزالي وعلي محمد وخالد مصطفى وأحمد عيد.