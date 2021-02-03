شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مصطفى محمد يشبه "دورجبا".. وفاتح تريم يذكرنى بالجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن بدايات مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالطة سراى التركى مع فريقه تشبه الايفوارى ديديه دروجبا نجم الكرة الأفريقية والأوربية الأسبق، وقال حازم إمام فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" بداية رائعة لمصطفى محمد مع جالطة سراى التركى ، بتسجيل هدف من ركلة جزاء ليزيل الرهبة سريعاً وينسجم مع الفريق".

وأكمل حازم إمام:" بداية مصطفى محمد مع جالطة سراى التركى تشبه بدايات دروجبا فى الدوري التركى سجل هدف أيضاً فى أول مباراة ، ونال مصطفى محمد إشادة واسعة من مدربه فاتح تريم بعد المباراة ، المدرب ده ياجماعة كبير جدا وبيفكرنى بالراحل محمود الجوهرى بإنجازاته وتاريخه الكبير".

واهتمت الصحف التركية الصادرة اليوم ،الأربعاء، بهدف مصطفى محمد الأول فى ظهوره بأولي مبارياته مع جالطة سراي فى الدورى التركى في شباك اسطنبول باشاك شهير ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من منافسات الدوري التركي، حيث دخل نجم الزمالك السابق بديلا إلى أرض الملعب فى الدقيقة 46، لتنشيط الجانب الهجومي وسجل لاعب الزمالك السابق هدفه الأول من ضربة جزاء فى الوقت بدل الضائع 90+2.

وأكدت صحيفة "fanatik" أن مصطفى محمد فرض نفسه في تشكيل جالطة سراي بالتسجيل في شباك باشاك شهير في الدقيقة 92، وقالت الصحيفة، أن بداية مصطفى محمد جعلت الإدارة التركية في وضع مميز نظرًا لوجود بند يتيح للنادي الحصول على هداف الزمالك بصورة نهائية بعد قدومه على سبيل الإعارة.

وكتبت صحيفة "fotomac" إن مصطفى محمد سيعزز الجانب الهجومي في كتيبة المدرب فاتح تريم خاصة بعد رحيل الهداف السنغالي مباي دياني على سبيل الإعارة لصفوف ويست بروميتش.