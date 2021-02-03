شكرا لقرائتكم خبر عن الجواتيمالي إسكوبار يدير مباراة الأهلي والدحيل بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدارة مباراة الأهلي مع الدحيل القطري مساء غدًا، الخميس، في كأس العالم للأندية، للحكم ماريو إسكوبار من جواتيمالا.

وقرر فيفا تعيين إسكوبار حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه هومبيرتو بانيوي، والجامايكي نيكولاس أندرسون، على ان يتواجد اللبناني عبد القادر زيتوني حكمًا رابعًا، ويتواجد الكندي داريو فيشر كحكم لتقنية الفيديو المساعد، ويعاونه الهولندي كيفين بلوم.

ويختتم فريق الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم علي ملعب جامعة القطر الذي احتضن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة يوم الجمعة الماضي للمشاركة في المونديال.

يذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث، والتتويج بالميدالية البرونزية.