شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني حائر بين الطريقة المعتادة وزيادة الكثافة بوسط الملعب أمام الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بين أكثر من خطة وطريقة لعب للاعتماد عليها في مباراة فريقه ضد الدحيل غدا الخميس في افتتاح مشوار بطولة كأس العالم للأندية، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز والتأهل لنصف نهائي المونديال.

ويفاضل موسيماني بين الاعتماد على طريقة لعبه المعتادة 4 / 2 / 3 / 1، والتي ترتكز على الدفع برباعي دفاعي وثنائي وسط ملعب وثلاثة لاعبين وسط مهاجم ومهاجم وحيد في الأمام، وبين الاعتماد على طريقة اللعب البديلة وهي 4 / 3 / 3 أمام الدحيل، بحيث يعتمد على رباعي في الخط الخلفي وأمامهم ثلاثي وسط دفاعي "ارتكاز" وغالبا سيدفع بالثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية، على أن يلعب أحدهم كمدافع خامس ويدخل بين قلبي الدفاع في المواقف الدفاعية للمارد الأحمر، فيما يعتمد موسيماني على ثلاثي في خط الهجوم.

وتعد طريقة اللعب الأخيرة هي الأقرب لاعتمادها من قبل موسيماني لأنها ستمكنه من الاستحواذ على منطقة المناورات بوسط الملعب، وكذلك تمنحه أفضلية في التغطية الدفاعية والتعامل مع سرعات لاعبي الدحيل القطري، بخلاف أنها ستزيد الكثافة العددية للأهلي في المواقف الدفاعية، في حالة استحواذ الخصم للكرة.

وحال الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 ستمنح ثلاثي خط الهجوم في اللعب بأريخية واللعب على المرتدات والمساحات الموجودة في ظهر دفاع الدحيل، لأن هذه الطريقة ستخفف عليهم عبء الدور الدفاعي، وستحررهم في تهديد مرمى الدحيل والوصول إلى شباكه في أكثر من مناسبة.