شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ساخن لإدارة الكرة مع لاعبي الزمالك قبل تدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك اجتماعا هاما مع لاعبي الفريق قبل تدريب اليوم، للحديث عن أسباب الخسارة أمس أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 11 للدورى.

ومن المتوقع ان تشهد جلسة اليوم مصارحة بين اللاعبين والجهاز الفني عن الأسباب الحقيقية التي أدت للمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة الأمس، وحل أي مشاكل تؤثر علي تركيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن خسارة مباراة الأمس كانت بمثابة الصدمة للاعبي الزمالك والجهاز الفني وهو ما جعلهم يتعاهدون علي فتح صفحة جديدة مع الجماهير.

من ناحية أخرى، يدرس البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق من مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدورى.

ويرغب باتشيكو في استبعاد زيزو بعد تراجع مستواه في المباريات الأخيرة ، ومنح الفرصة للوافد الجديد سيف الجزيري القادم من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، ومروان حمدي القادم من مصر المقاصة.

في سياق مختلف، تسبب عرض اهلي جدة باستعارة محمود علاء مدافع الزمالك في ازمة بينه وبين زميله في الفريق محمود الونش ، وهو العرض الذي رفضته إدارة الزمالك قبل انتهاء فترة القيد الشتوى بساعات.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان عرض اهلي جدة كان من اجل استعارة محمود الونش لمدة 6 أشهر ، الا ان إدارة النادي رفضت التفريط في اللاعب ورفضت العرض تماما كما رفضت مناقشته مع اللاعب او وكيله.

وأضاف المصدر ان احد وكلاء اللاعبين قام بعرض محمود علاء علي اهلي جدة كبديل لمحمود الونش مع منح إدارة النادي السعودي وعدا باقناع إدارة الزمالك ومحمود علاء بالانتقال الي الفريق السعودي، وهو ما حدث بعدما تحدث الوكيل مع محمود علاء ووافق الأخير وقام علاء بالضغط علي إدارة النادي من اجل الموافقة علي اعارته قبل غلق باب القيد الشتوي بساعات وعقد اجتماع مع إدارة الزمالك يوم 30 يناير مساءا في النادي لاقناعهم بالرحيل، الا ان إدارة النادي رفضت واشترطت رحيل محمود علاء في حالة التعاقد مع أسامة جلال مدافع انبي السابق والذي انضم مؤخرا لبيراميدز.

محمود الونش علم بمحاولات زميله محمود علاء بالضغط علي الإدارة للموافقة علي عرض اهلي جدة ، مما جعله يشعر بالضيق واعتبر ان محمود علاء ووكيله قاما بتحويل مسار العرض من الونش الي محمود علاء، وتحدث الونش مع زملاءه المقربين في الفريق وأكد لهم ان محمود علاء كان يجب ان يتحدث معه بصفة شخصية عن عرض اهلي جدة قبل اثارة الامر رسميا مع الإدارة ، لتتوتر علاقة الثنائي.