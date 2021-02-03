شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل.. وأفضل ثنائية ديانج وفتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح هاني رمزي نجم الأهلي السابق أن مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية شرف للأهلي ومشجعيه وكل مصري، وأتمنى له التوفيق رغم صعوبة الموقف لأن مباراة الدحيل ستكون صعبة على المستوى الفني والدحيل فريق كبير على مستوى التنظيم والمحترفين، وقوي على مستوى خط الوسط والهجوم

قال هاني رمزي في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الدحيل يلعب على أرضه وقد يكون عامل مساعد له وهي مباراة صعبة نتمنى أن يكون الأهلي جاهز لها على المستوى الفني والبدني، وعدد كبير من لاعبي الأهلي يشاركون لأول مرة في المونديال واتمنى لهم التوفيق".

تابع هاني رمزي: "طريقة اللعب تتوقف على الفريق المنافس وأرى أن الاعتماد على طريقة 4 / 2 / 3 / 1 هي الأقرب والأنسب للأهلي ويمكنه إجراء تغييرات على الخطة حسب سير المباراة".

أشار: "أعتقد أن الدفع بالثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج في مباراة الدحيل الأفضل لأن حمدي لديه التحرك العرضي بشكل جيد ومن الأفضل تحرك ديانح وثبات فتحي، وومن المتوقع اللعب بالرباعي محمود كهربا ومحمد شريف وأفشة وطاهر محمد طاهر في الخط الأمامي ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل".

أضاف: "العمل كمدرب في أوروبا حاليا أمر صعب وتلقيت عروض للتدريب بالقارة العجوز ولكن دائما كانت تأتي في ظروف غير مناسبة، وأترقب وصول عرض تدريبي جيد للعودة إلى التدريب الذي أعشقه، واستفدت من تجربتي كمدرب عام لمنتخب مصر مع خافيير أجيري، ولكن خروج منتخب مصر من بطولة إفريقيا 2019 أثرت علي بالسلب".

اختتم حديثه برسالة إلى مصفى محمد قائلا: "مصطفى محمد لاعب كبير وعليه أن يكون ليه اصرار للوصول إلى الأعلى وتطوير نفسه باستمرار ويقدم مستوى جيدوالاستمرار في التألق".