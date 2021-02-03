شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغير اللوجو بمناسبة "عام المئوية " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو اتحاد الكرة بتغيير اللوجو الخاص بالجبلاية ووضع كلمة " عام المئوية " خاصة أنه في الثالث من ديسمبر من العام الجاري سيشهد مرور 100 عام علي تأسيس اتحاد الكرة، حيث يجهز مسؤولو الجبلاية لاحتفالية كبيرة تشهد مباراة ودية.
وفشلت محاولات اللجنة لمواجهة منتخب إيطاليا أو أى منتخب آخر خاصة أن ديسمبر لن يشهد توقفا دوليا وفقا لأجندة الفيفا وبالتالى لن تتمكن الجبلاية من مواجهة أى منتخب عالمى خلال هذا الشهر.
واختارت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ المعاصر، رئيسا للجنة التوثيق والتأريخ فى احتفالية مئوية اتحاد الكرة حيث سيقوم باعداد كتيب خاص عن تأسيس اتحاد الكرة المصرى ومواقفه الوطنية ودوره فى تأسيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وانجازاته وكذلك انجازات منتخب مصر.