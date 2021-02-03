شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغير اللوجو بمناسبة "عام المئوية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو اتحاد الكرة بتغيير اللوجو الخاص بالجبلاية ووضع كلمة " عام المئوية " خاصة أنه في الثالث من ديسمبر من العام الجاري سيشهد مرور 100 عام علي تأسيس اتحاد الكرة، حيث يجهز مسؤولو الجبلاية لاحتفالية كبيرة تشهد مباراة ودية.

وتأكد بشكل كبير إقامة مباراة بين نجوم منتخب مصر السابقين وأساطير كرة القدم فى العالم فى احتفالية اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه والمقرر لها شهر ديسمبر المقبل، ويشارك فى المباراة من نجوم منتخب مصر كل من حسام حسن وعصام الحضرى وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وأحمد حسن وحازم إمام وحسنى عبد ربه، ومن أساطير كرة القدم فى العالم الظاهرة رونالدو، وريفالدو، وصامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو وغيرهم من النجوم.

وفشلت محاولات اللجنة لمواجهة منتخب إيطاليا أو أى منتخب آخر خاصة أن ديسمبر لن يشهد توقفا دوليا وفقا لأجندة الفيفا وبالتالى لن تتمكن الجبلاية من مواجهة أى منتخب عالمى خلال هذا الشهر.

واختارت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ المعاصر، رئيسا للجنة التوثيق والتأريخ فى احتفالية مئوية اتحاد الكرة حيث سيقوم باعداد كتيب خاص عن تأسيس اتحاد الكرة المصرى ومواقفه الوطنية ودوره فى تأسيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وانجازاته وكذلك انجازات منتخب مصر.