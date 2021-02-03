الإعلان عن طاقم حكام مباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار الحكم ماريو إسكوبار لإدارة المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي مع الدحيل القطري مساء غدًا، الخميس، في كأس العالم للأندية.

ووفقًا لما أعلنه فيفا، فإن إسكوبار سيكون حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه هومبيرتو بانيوي، والجامايكي نيكولاس أندرسون، على ان يتواجد اللبناني عبد القادر زيتوني حكمًا رابعًا.

وسيتواجد الكندي داريو فيشر كحكم لتقنية الفيديو المساعد، ويعاونه الهولندي كيفين بلوم.

وسيلتقي الأهلي مع الدحيل مساء غدًا، الخميس، في السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الدور الأول من كأس العالم للأندية التي ستنطلق في قطر.