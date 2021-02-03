"احتمالية الرحيل واردة".. إل موندو: راموس أخبر رئيس ريال مدريد بشروطه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية الشهيرة كواليس الاجتماع الذي دار بين سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ورئيس النادي فلورينتينو بيريز بشأن مستقبل المدافع الإسباني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه حتى الآن بشأن تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة أن راموس أخبر رئيس النادي أنهم إذا لم يقبلوا بشروطه (التجديد لمدة موسمين براتب 12 مليون يورو كل موسم) فلن يمدد تعاقده وسيرحل عن النادي بنهاية شهر يونيو المقبل.

وأشارت "إل موندو" إلى أن اللقاء الأخير بين الطرفين لم يكن متوترًا، بل كان راموس ممتنًا لكل السنوات التي قضاها داخل ريال مدريد، حيث وصل إلى النادي الملكي عام 2005 قادمًا من إشبيليه.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الأوروبية ربطت راموس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وناديي مانشستر يونايتد وسيتي الإنجليزيين.