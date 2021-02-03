"لن انتقل إليهم".. نجم الأهلي السابق يعلق على تجربته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح المهاجم الغاني السابق أحمد فيليكس لاعب الأهلي والزمالك، أنه لم يكن سعيدًا بالتواجد داخل الفريق الأبيض، مشددًا أنه إذا كان لديه الفرصة لن يذهب للزمالك في هذه الفترة.

وأضاف فيليكس في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء :"في الحقيقة تحركاتك كلاعب كرة لبعض الأندية ليس بالاختيار الجيد، في هذه الفترة كنت أريد الانتقال لقطر لكن تلقيت عرضًا من الزمالك وأنا أحب الجمهور المصري".

وتابع :"لم أمتلك الفرصة والوقت الكافي لإثبات وجودي، في الحقيقة لم أكن سعيدًا مع الزمالك في هذه الفترة".

وتحدث فيليكس عن مهاجم أشانتي كوتوكو كوامي أبوكو، قائلاً :"هو لاعب جيد جدًا وسيكون لاعب مفاجأة إذا جاء لمصر، أتمنى أن يأتي هذا اللاعب للأهلي".

وارتبط اسم أبوكو بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ليكون بديلًا لمصطفى محمد والذي انتقل إلى صفوف جالاتا سراي التركي.

إدارة الزمالك بدورها قامت بتدعيم الجانب الهجومي بالتعاقد مع الثنائي مروان حمدي قادمًا من مصر المقاصة، والتونسي سيف الدين الجزيري قادمًا من المقاولون العرب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.