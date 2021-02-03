مصطفى محمد: متعطش للنجاح.. والمدرب حفزني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي على ظهوره الأول مع الفريق التركي أمام باشاكشهير في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.

وأتم مصطفى محمد انتقاله إلى جالاتا سراي في الساعات القليلة الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف قادمًا من الزمالك.

وشارك لاعب الزمالك المعار في مباراة فريقه ضد باشاكشهير وسجل هدفًا من ركلة جزاء ساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-0.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "فوتو سبور" التركي، قال مصطفى: " أنا شخص متعطش للنجاح والألقاب، فاتح تيرم (مدرب الفريق) حفزني بشكل لا يصدق".

جدير بالذكر أن عقد مصطفى محمد يتيح للنادي التركي شراء اللاعب مقابل 4 مليون دولار على أن يعلن رغبته قبل نهاية شهر ديسمبر 2021.