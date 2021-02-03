الأهلي: تجهيز بدر بانون للقاء الدحيل.. وتعديل البرنامج الغذائي للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

يقوم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بتجهيز المغربي بدر بانون مدافع الفريق للتواجد في اللقاء القادم ضد الدحيل القطري، في افتتاح لقاءات الفريقين بكأس العالم للأندية، غدًا الخميس.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الجهاز الطبي بالأهلي يعقد جلسات فحص لبدر بانون داخل فندق الإقامة، لتجهيزه ومتابعة حالته قبل تدريب الفريق اليوم، الأربعاء.

وتعرض بدر بانون لكدمة في الكاحل خلال تدريب الأهلي، أمس الثلاثاء، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أكد تحسن حالة اللاعب وقدرته على المشاركة في المران الجماعي اليوم.

كما أشار الموقع الرسمي للأهلي، لقطع وليد سليمان شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مواجهة البنك الأهلي بدوري We المصري.

وفي نفس السياق، قام عبدالرحمن سعيد طبيب التغذية بالنادي الأهلي، بتعديل البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين قبل 24 ساعة من موعد أولى لقاءات الفريق في المونديال.

وبحسب تصريحات الطبيب للموقع الرسمي للأهلي، فإن البرنامج الغذائي شهد تعديلًا بالتركيز على رفع نسبة الكربوهيدرات في الطعام وتقليل نسبة البروتين.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع الدحيل في السابعة والنصف من مساء غدًا الخميس، في الدور الأول من كأس العالم للأندية، ليتأهل الفائز لملاقاة بايرن ميونخ الألماني في قبل النهائي.