صلاح يحتاج لهدف أمام برايتون لمعادلة رقم "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستعد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، للظهور ضد برايتون في المباراة التي من المقرر أن تقام مساء اليوم على ملعب "الآنفيلد" في إطار الجولة الـ22 من بطولة بريميرليج.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإن صلاح يحتاج إلى تسجيل هدف واحد في شباك برايتون الليلة من أجل التساوي في عدد الأهداف مع "الملك" كيني دالجليش أسطورة "الريدز" السابقة.

ويمتلك الأسطورة الأسكتلندية ستة أهداف سجلها مع ليفربول في عشر مشاركات خلال تاريخ مبارياته ضد برايتون، في المقابل أحرز محمد صلاح خمسة أهداف من سبع مباريات.

وكان نجم ليفربول استعاد نغمة التسجيل مجددًا في المباراة الأخيرة والتي كانت ضد ويست هام بعدما أحرز هدفين في شباك "المطارق".

ويتصدر صلاح حاليًا ترتيب هدافي بريميرليج برصيد 15 هدفًا ليكون على بعد ثلاثة أهداف من ثنائي توتنهام هوتسبير هاري كين وهيونج سون مين.

ونجح صلاح بعد هدفيه في المباراة الأخيرة أن يكون اللاعب الخامس في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في أربعة مواسم متتالية.

ويعتبر صلاح في ترتيب السابع على مستوى هدافي ليفربول على مدار التاريخ، حيث سجل "مو" 115 هدفًا في 182 مباراة بجميع المسابقات.

ويتصدر الأسطورة الويلزية أيان راش صدارة الهدافين بـ330 هدف بعدما خاض 643 مباراة بقميص الليفر.

أما على مستوى هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي فقط فيتواجد صلاح في الترتيب الرابع بـ88 هدف خلف مايكل أوين بـ118 هدف، ستيفين جيرارد بـ121 هدف، روبي فاولر بـ128 هدف.