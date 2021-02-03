إصابة جواو فيليكس بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إصابة لاعب الفريق جواو فيليكس بفيروس كورونا (كوفيد -19).

وأكد النادي في بيانه الرسمي أن اللاعب معزول في المنزل امتثالًا لتوصيات السلطات الصحية وبروتوكول الدوري الإسباني.

وانتقل فيليكس إلى صفوف روخيبلانكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 19/20 قادمًا من بنفيكا، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2026.

فيليكس شارك في 25 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط عن برشلونة وريال مدريد صاحبي المركز الثالث والرابع.