شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة بدر بانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متابعة حالة المغربي بدر بانون، مدافع الفريق، الذي تعرض لكدمة في كاحل القدم في نهاية مران الفريق أمس.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قام الدكتور أحمد أبوعبلة والدكتور عبدالمجيد أمين إبراهيم والدكتور محمد وفائي وطارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل أعضاء الجهاز الطبي بالفريق، بعقد جلسات فحص مع بدر بانون داخل فندق الإقامة؛ من أجل تجهيزه ومتابعة حالته بهدف الاطمئنان عليه قبل مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.

وكان الجهاز الطبي قد بذل جهودا مكثفة خلال معسكر الفريق الذي بدأ هذا الأسبوع في الدوحة على هامش الاستعداد لمنافسات كأس العالم؛ من أجل تجهيز اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم محمد هاني الذي عاد بقوة إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد أكد تحسن حالة اللاعب وجاهزيته بشكل كبير من التواجد في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.