شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ضربة البداية لـ«يوفيتش».. تعرف على بدايات الأجانب مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، منافسه سموحة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب الذي يحمل جنسية دولة البوسنة والهرسك دراجان يوفيتش، فكيف كانت بداية المدربين الأجانب خلال الفترة الماضية؟

هذا ما استعرضه الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي في التقرير التالي:

- التشيكى فرانز شتراكا: يوم 9 فبراير 2017 خسر من سموحة بكأس مصر صفر / 1 بالقاهرة.

- الفرنسى سباستيان ديسابر: يوم 9 سبتمبر 2017 فاز على الاتحاد بالدورى الممتاز 4 / 2 بالإسكندرية (ديجو كالديرون وموسى كمارا وريتشارد بافور وإبراهيم حسن).

- البرتغالى بيدرو بارنى: يوم 3 فبراير 2018 فاز على الإنتاج الحربى بالدورى الممتاز 2 / صفر بالإسماعيلية (دييجو كالديرون وإبراهيم حسن).

- الجزائرى خير الدين مضوى: يوم 2 أغسطس 2018 تعادل مع الأهلى بالدورى الممتاز 1 / 1 بالقاهرة (لسعد الجزيرى).

- البرازيلى يوسف فييرا: يوم 8 أكتوبر 2018 فاز على ناصر الفكرية بكأس مصر 4 / صفر بالإسماعيلية (عبدالرحمن مجدى وعمر الوحش ومحمد مجدى الجمل وشكرى نجيب).

- البليجكى سيدومير يانيفسكى: يوم 22 ديسمبر 2018 خسر من القطن بدورى أبطال أفريقيا 1 / 2 بالكاميرون (باهر المحمدى).

- الصربى ميودراج يسيتش: يوم 13 سبتمبر 2019 الفوز على أهلى بنى غازى الليبى بالبطولة العربية 4 / 2 بالإسماعيلية (وجيه عبدالحكيم وأحمد مدبولى وعبدالرحمن مجدى).

- الفرنسى ديديه جوميز: يوم 12 يناير 2020 فاز على طلائع الجيش بالدورى الممتاز 2 / 1 بالإسماعيلية (عبدالرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا).

- البرازيلى هيرون ريكاردو: يوم 15 سبتمبر 2020 تعادل مع المقاولون العرب بالدورى الممتاز 1 / 1 بالإسماعيلية (محمد الشامى).