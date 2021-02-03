شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يعلن إصابة جواو فيليكس بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، اليوم الأربعاء، إصابة جواو فيليكس، لاعب الفريق، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، دون أن يوضح المدة التي سيغيبها النجم البرتغالي عن مباريات الفريق.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لاعبنا جواو فيليكس ثبتت إصابته بكوفيد 19.. إنه يعزل نفسه في المنزل، وفقًا لإرشادات السلطات الصحية».