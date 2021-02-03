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أتلتيكو مدريد يعلن إصابة جواو فيليكس بفيروس كورونا

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتلتيكو مدريد، متصدر لكرة القدم «لاليجا»، اليوم الأربعاء، إصابة جواو فيليكس، لاعب الفريق، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، دون أن يوضح المدة التي سيغيبها النجم البرتغالي عن مباريات الفريق.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لاعبنا جواو فيليكس ثبتت إصابته بكوفيد 19.. إنه يعزل نفسه في المنزل، وفقًا لإرشادات السلطات الصحية».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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