شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: الفوز على الزمالك أعاد الهيبة لغزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، إن فوز فريقه على الزمالك أعاد الهيبة من جديد إلى فريقه، وسيمنح الثقة للاعبيه خلال المباريات المقبلة.

وتغلب «المحلة» على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما في الجولة الـ11 لبطولة الدورى الممتاز.

وأوضح «عيد» أن لاعبى «المحلة» أغلبهم من صغار السن ولاعبى الدرجة الثانية، وكانوا في أمَسّ الحاجة إلى الفوز على فريق كبير مثل الزمالك لاكتساب الثقة، رافضاً النغمة التي يرددها البعض بأن سوء أرضية ملعب غزل المحلة أثرت بالسلب على لاعبى الزمالك.

وتابع: «لعبت منذ البداية وفقاً لقدرات فريقى، ودخلنا المباراة باحترام كبير للمنافس، واعتمدنا على استغلال الثغرات الدفاعية اعتماداً على اندفاعهم الهجومى».

وفى ختام تصريحاته، قال مدرب «المحلة» إن هدفه البقاء في الدورى الممتاز، وفقاً للإمكانيات المتاحة حالياً، مطالباً الجماهير بالصبر على الفريق واللاعبين.