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4 مواجهات ساخنة.. اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات الدوري الممتاز المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

وجاءت أسماء الأطقم التحكيمية كالتالي:

مصر المقاصة ضد الاتحاد: الساعة 2.30 عصرا، أحمد العدوي، ويعاونه أيمن العقاد وإيهاب فخري، وأحمد العباسي حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد الصباحي ويساعده حمادة القلاوي.

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب: 5 مساء، أمين عمر، ويعاونه محمد عبدالقادر ووائل شعبان، وطاهر أيمن سليمان حكما رابعا، وحكم الفيديو سيد شعبان ويساعده صبري إبراهيم.

إنبي ضد بيراميدز: 5 مساء، محمود ناجي، ويعاونه أحمد التلاوي وإبراهيم السوداني، ورضا النعناعي حكما رابعا، وحكم الفيديو محمود بسيوني ويساعده محمود وفا.

الإسماعيلي ضد سموحة: إبراهيم نورالدين، ويعاونه أحمد حسام وكريم مهيا، وخالد منسي حكما رابعا، وحكم الفيديو حسام عزب ويساعده مصطفى عثمان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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