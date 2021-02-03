الدوري الأميركي للمحترفين: إيرفينغ وهاردن يقودان نتس لفوز صعب على كليبرز

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لوس انجليس: قاد نجما بروكلين نتس كايري إيرفينغ وجيمس هاردن فريقهما إلى فوز صعب على لوس أنجليس كليبرز 124-120 في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، إذ أحرز الأول 39 نقطة، وسجل الثاني الـ"تريبل دابل" رقم 50 في مسيرته الاحترافية.

وشهدت المباراة على ملعب مركز باركليز تألقاً للثلاثي الكبير إيرفينغ، هاردن وكيفن دورانت، إذ سجلوا ما مجموعه 90 نقطة لإيقاف سلسلة انتصارات كليبرز الذي لم يهزم في ثلاث مباريات متتالية.

في المقابل، قاد كوهي ليونارد كليبرز بتسجيله 33 نقطة، فيما أضاف بول جورج 26 نقطة، و21 نقطة للفرنسي نيكولا باتوم.

وقال إيرفينغ إن نتس كان مصمماً على حسم النتيجة أمام كليبرز الذي دخل المباراة متصدراً ترتيب المنطقة الغربية مع أفضل سجل بالدوري هذا الموسم.

وأضاف "كنا نعلم أنهم سيلعبون بقوة، ولديهم لاعبان رائعان (ليونارد وجورج) ومجموعة رائعة من اللاعبين".

وتابع "كنا نعلم أيضاً أنهم كانوا ينتظرون منافستنا والتغلب علينا، لذلك أردنا تسجيل انطباع. شعرت أننا فعلنا ذلك. لقد كان جهداً جماعياً كاملاً، وهذا ما ستتطلبه كل ليلة".

وعوض نتس خسارته في الربع الرابع بالمباراة السابقة في انهيار متأخر أمام واشنطن ويزاردز الأحد رغم أنه كان متقدماً بفارق عشر نقاط.

لكنه كاد يخسر زمام الأمور قبل خمس ثوان من نهاية المباراة عندما تقلصت النتيجة من 118-108 إلى فارق نقطة واحدة.

لكن تمريرة طويلة على مدى الملعب من هاردن إلى جيف غرين ساهمت في توسيع الفارق، إلى جانب رميتين حريتين أمنهما إيرفينغ قبل أقل من ثانيتين على النهاية.

وقال إيرفينغ بعد حصيلة النقاط الأعلى هذا الموسم "يجب أن ننظم دفاعنا، في المباريات القليلة الماضية أهدرنا الكثير من النقاط. لذلك علينا أن نلجأ إلى الجانب الدفاعي ونواصل رغبتنا في الفوز".

وأنهى هاردن المباراة برصيد 23 نقطة و14 تمريرة حاسمة و11 كرة مرتدة، ليحقق ذهبيته (50 مرة) في الـ"تريبل دابل" (ثلاثية الأرقام المزدوجة).

أما دورانت فقد سجل 28 نقطة وتسع مرتدات خلال 38 دقيقة شارك فيها بالملعب.

وفي مباراة أخرى، فجّر فريد فان فليت طاقته ليسجل 54 نقطة قياسية ويساهم في فوز تورونتو رابتورز 123-108 على أورلاندو ماجيك.

وبدا فان فليت، الذي كان أفضل عدد نقاط سابق له 36 نقطة، مهيأ في البداية للإطاحة بسجل كلاي طومسون بالثلاثيات في مباراة واحدة (14)، بعدما سجل 11 ثلاثية في الأرباع الثلاثة الأولى.

لكنه لم يكن قادراً على إضافة ثلاثيات أخرى في الربع الأخير، واكتفى بكسر الرقم القياسي السابق في رابتورز الذي كان باسم ديمار ديروزان مع 52 نقطة عام 2018.