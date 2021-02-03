شكرا لقرائتكم خبر عن ديديه جوميز لـ"الخليج 365": أثق فى قدرة سيمبا على التأهل الأفريقى وأعلم قوة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لنادى سيمبا التنزانى أنه يستعد بقوة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى لتحقيق أمال ناديه فى بلوغ الدور التالى للبطولة ، وقال ديديه جوميز فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" سيمبا وقع فى مجموعة صعبة مع الأهلى والمريخ وفيتا كلوب، ومستوى الفرق متقارب للغاية ولكننا نستعد بكل قوة".

ويضيف جوميز:" أعرف الكثير عن الكرة المصرية وأعلم مدى قوة الأهلى وكذلك ناديى فيتا كلوب والمريخ خاصة أن المستوى متقارب بين كل الفرق ولكننا نتطلع لبلوغ الدور التالى بدوري الابطال الافريقى وكذلك الفوز بالدوري التنزانى هذا الموسم".

وأردف المدير الفنى السابق للإسماعيلى:"متحمس لتجربتى مع سيمبا وأتطلع للوصول لأبعد نقطة مع النادى ، وفزت مؤخراً بالسوبر وواجهت فرق مازيمبى والهلال السودانى حتى اختبر قوة فريقى قبل مواجهات دور المجموعات برابطة الابطال الافريقية".

وأعلن نادى سيمبا التنزانى تعيين الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى والمريخ السودانى السابق على رأس القيادة الفنية للفريق استعدادا لمباريات دورى أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا عن وقوع النادى الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التى تضم أندية فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى والمريخ السودانى، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2021 فى فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهى بالجولة السادسة فى 10 أبريل 2021.

وكان المدرب الفرنسي ديديه جوميز قرر إنهاء تعاقده مع المريخ السوداني، بشكل رسمي، بسبب تراجع مستوى الفريق وعدم حصوله على مستحقاته المالية، على مدار الفترة الماضية، ليبلغ إدارة النادي السوداني بقرار الرحيل ومغادرة البلاد.