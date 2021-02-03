شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. ترحيل حازم إمام من جنوب أفريقيا بعد سكينة باسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبًا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضًا فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.

واقعة اليوم تمثلت فى ترحيل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك من جنوب أفريقيا أثناء مشاركة الزمالك في بطولة أفريقيا، حيث روى باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والمقاصة الحالي واقعة مشادته مع حازم إمام خلال معسكر مباراة صن داونز قبل عدة سنوات ببطولة أفريقيا ، قائلاً: الأمر كان "هزار" لكن وجود بعض رجال الإعلام مع الزمالك فى الرحلة الأفريقية ساهم فى تهويل الواقعة بشكل كبير.

وتابع باسم مرسى: كنا قاعدين .. أنا وأحمد دويدار ومعنا بعض لاعبى الفريق ونتبادل الهزار، واستطرد: حينما كنا نتبادل الهزار تحدثت مع حازم إمام .. وقلت له مُداعباً: خلاص بقى يا حازم .. فقام بالرد عليا قائلاً،: أسكت بقى، وقام بالتهويش بسكينة كانت فى يده على سبيل الهزار وفوجئت بالسكينة تُصيبنى فى وجهى لكن بشكل بسيط.

وأكد باسم مرسى أن الموضوع لم يكن له أى توابع بينى وبين حازم لأننى أعلنت أن الواقعة كانت على سبيل الهزار لكن وجود بعض رجال الإعلام ساهم فى تضخيم الواقعة فعندما رجع الفريق القاهرة "حسينا أن الدنيا ولعت علينا".

وأوضح باسم مرسي أنه تحدث مع حازم إمام وقال له : الموضوع بسيط وانتهى وليس له توابع وليس لي ذنب في أي قرار يصدر ضدك.