شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل البرنامج الغذائي للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال طبيب التغذية إن اليوم الذي يسبق المباراة يشهد تعديلا في برامج التغذية الخاصة باللاعبين من خلال التركيز علي رفع نسب الكارب «الكربوهيدرات»، وتقليل البروتين في الوجبات المقدمة، وذلك في إطار الاستعداد للمباراة.



وأوضح الدكتور عبد الرحمن سعيد، أن الأيام الماضية شهدت وضع برامج تغذية خاصة للاعبي الأهلي، جاءت بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع لاعبي الفريق أثناء تواجدهم في منازلهم، وذلك في ظل طول فترة المعسكر قبل مباراة الدحيل، ولكن مع اقتراب موعد المباراة يتم تعديل البرنامج الغذائي استعدادا لها.



ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.