شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لاستبعاد زيزو من مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق من مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدورى.

ويرغب باتشيكو في استبعاد زيزو بعد تراجع مستواه في المباريات الأخيرة ، ومنح الفرصة للوافد الجديد سيف الجزيري القادم من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، ومروان حمدي القادم من مصر المقاصة.

من ناحية أخرى تسبب عرض اهلي جدة باستعارة محمود علاء مدافع الزمالك في ازمة بينه وبين زميله في الفريق محمود الونش ، وهو العرض الذي رفضته إدارة الزمالك قبل انتهاء فترة القيد الشتوى بساعات.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان عرض اهلي جدة كان من اجل استعارة محمود الونش لمدة 6 أشهر ، الا ان إدارة النادي رفضت التفريط في اللاعب ورفضت العرض تماما كما رفضت مناقشته مع اللاعب او وكيله.

وأضاف المصدر ان احد وكلاء اللاعبين قام بعرض محمود علاء علي اهلي جدة كبديل لمحمود الونش مع منح إدارة النادي السعودي وعدا باقناع إدارة الزمالك ومحمود علاء بالانتقال الي الفريق السعودي، وهو ما حدث بعدما تحدث الوكيل مع محمود علاء ووافق الأخير وقام علاء بالضغط علي إدارة النادي من اجل الموافقة علي اعارته قبل غلق باب القيد الشتوي بساعات وعقد اجتماع مع إدارة الزمالك يوم 30 يناير مساءا في النادي لاقناعهم بالرحيل، الا ان إدارة النادي رفضت واشترطت رحيل محمود علاء في حالة التعاقد مع أسامة جلال مدافع انبي السابق والذي انضم مؤخرا لبيراميدز.

محمود الونش علم بمحاولات زميله محمود علاء بالضغط علي الإدارة للموافقة علي عرض اهلي جدة ، مما جعله يشعر بالضيق واعتبر ان محمود علاء ووكيله قاما بتحويل مسار العرض من الونش الي محمود علاء، وتحدث الونش مع زملاءه المقربين في الفريق وأكد لهم ان محمود علاء كان يجب ان يتحدث معه بصفة شخصية عن عرض اهلي جدة قبل اثارة الامر رسميا مع الإدارة ، لتتوتر علاقة الثنائي.

غزل المحلة ضد الزمالك وسقوط الأبيض المفاجئ

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه فرجاني ساسي في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

ساسي يغيب أمام الاتحاد للطرد فى لقاء غزل المحلة ضد الزمالك

ويغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة.