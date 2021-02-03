شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 17 مباراة جمعت المقاصة والاتحاد قبل مواجهة الجبل الأخضر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندرى في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر زعيم الثغر من الجونة بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمسابقة بعد تأجيل مبارياته مع انبى والمقاصة وغزل المحلة بالجولات الأخيرة للدوري لظهور حالات كورونا في صفوفه.

ترتيب مصر المقاصة والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

تاريخ مواجهات مصر المقاصة والاتحاد السكندرى

تاريخيا، يتفوق مصر المقاصة في تاريخ مواجهات الفريقين والتي بلغت 17 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات لزعيم الثغر، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، بينها تعادلان سلبيان.

45 هدفا تم تسجيلها في المواجهات السابقة، سجل لاعبو المقاصة 28 هدفا مقابل 17 هدفا للاعبي زعيم الثغر.

ويتقاسم الثلاثي المحترف أوسو كونان، وجون أنطوى - لاعب بيراميدز حاليا- ، وكابونجو كاسونجو - لاعب الزمالك حاليا- لقب الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

وانتهت مواجهة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ستاد السلام فى الجولة الثامنة للمسابقة فى 16 ديسمبر 2019 سجل ثلاثية الاتحاد أحمد رفعت هدفين ورزاق سيسيه هدفاً فيما سجل ثنائية المقاصة صلاح أمين وإيدو موسيس وأهدر محمد إبراهيم ركلة جزاء .

فى المقابل انتهت مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية فى الجولة 25 للمسابقة فى 7 سبتمبر 2020 سجل ثلاثية المقاصة عمرو مرعى وخالد اوتشو وميدو جابر وسجل لزعيم الثغر خالد قمر.

جلال يفتش عن تصحيح المسار والعميد يبحث عن سكة الانتصارات

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بتصحيح مسار الفريق بعد رباعية الزمالك لتحقيق انتصار يساهم في تعديل مركز الفريق بجدول المسابقة في المقابل شدد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى على لاعبيه ضرورة استعادة سكة الانتصارات للإفراج عن مستحقاتهم المادية عقب تجميدها بعد الخسارة من الجونة.

التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاتحاد السكندرى

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاتحاد السكندرى مكون من :" محمد كوكو،أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي،باولن فوافي ومروان حمدي".

التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام المقاصة

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام مصر المقاصة مكون من :" محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".