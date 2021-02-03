شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيله الخامس .. محمود بكر صاحب لقب العفيجى ومؤسس نظرية السيجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أنا ما بعرفش أدخل مباراة وأحضر لها إفيهات، اعرف أن المعلق اللى يحضر إفيهات قبل المباراة معلق فاشل، لأنك داخل على مباراة لا تعرف مستواها الفنى ولا الأحداث اللى فيها، والمعلق اللى يطلع يقول كلمة مقصودة ما بتكونش مقبولة، وكل الإفيهات اللى بقولها بتكون عفوية وما افتكرش الإفيهات اللى برددها لأنها بتكون مباشرة ومن الصعب تكرارها"، كان هذا رد محمود بكر المعلق الكروى على سؤال حول ظروف خروج الإفيهات وهل كانت مقصودة أم عفوية؟.

وتمر اليوم الذكرى الخامسة لرحيل المعلق الكروى الشهير محمود بكر بعد صراع مع المرض، ويعد النجم الراحل أحد أشهر المعلقين الكرويين بخفة ظله المعهودة وبساطة أدائه، حتى بات ملكاً متربعاً على عرش التعليق الكروى فى المحروسة.

مؤسس نظرية السيجارة وكوب الشاى

إذا فتشت وراء الراحل محمود بكر ستتعب بحثاً، فكل جملة صاغها أجمل من التى قبلها، ولأنه ينتمي إلى مدرسة التلقائية فما زالت تلقائيته عالقة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة، ولكم أضحكنا معه على بعض العبارات الطريفة واصفاً اللاعبين أو المباراة، إلا أن أشهر عباراته "لو بتشرب سيجارة وكوباية شاى فى البلكونة بقولك ادخل الأهلى جاب جول"، وكأنه ينادى على المشاهد الغاضب من هزيمة فريقه أو الذى شعر بالملل ليعود لأن هناك حدثا مهما سيفوته.

"عدالة السماء"

يقول محمود بكر عن جملة "عدالة السماء" التى أطلقها عقب هدف مجدى عبد الغنى خلال مشاركة المنتخب فى بطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا بأنها جاءت عفوية و"طلعت من القلب"، لأن عدالة السماء أن يخرج المنتخب الوطنى من المباراة بالتعادل أو الفوز من لقاء إيطاليا لأن الخسارة من الأتزورى لن تكون عادلة للفراعنة.

بكر سر تسمية رمضان صبحى بالعفيجى

اشتهر الراحل محمود بكر بالعديد من القفشات الجميلة أثناء تعليقه على المباريات كان آخرها عندما أطلق على رمضان صبحي لاعب بيراميدز العفيجى أو رمضان أبو التفانين حدوتة.