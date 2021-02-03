شكرا لقرائتكم خبر عن المهمة الأولى لـ"يوفيتش" ..كيف كانت بدايات الأجانب مع الدراويش قبل مواجهة سموحة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإسماعيلى منافسه سموحة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الاربعاء،فى إطار الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى الممتاز، وتعد تلك المباراة هى الأولى للمدرب الذى يحمل جنسية دولة البوسنة والهرسك دراجان يوفيتش ، فكيف كانت بداية المدربين الأجانب مع الدراويش خلال الفترة الماضية ؟ هذا ما رصده الموقع الرسمى للإسماعيلى فى التقرير الحالى …

-التشيكى فرانز شتراكا .. يوم 9 فبراير 2017 خسر من سموحه بكأس مصر 0/ 1 بالقاهرة.

-الفرنسى سباستيان ديسابر .. يوم 9 سبتمبر 2017 فاز على الاتحاد بالدورى العام 4 / 2 بالإسكندرية ( ديجو كالديرون وموسى كمارا وريتشارد بافور وإبراهيم حسن ).

-البرتغالى بيدرو بارنى .. يوم 3 فبراير 2018 فاز على الإنتاج الحربى بالدورى العام 2 / 0 بالإسماعيلية ( دييجو كالديرون وإبراهيم حسن ).

-الجزائرى خير الدين مضوى .. يوم 2 أغسطس 2018 تعادل مع الأهلى بالدورى العام 1 / 1 بالقاهرة ( لسعد الجزيرى ).

-البرازيلى يوسف فييرا .. يوم 8 أكتوبر 2018 فاز على ناصر الفكرية بكأس مصر 4 / 0 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى وعمر الوحش ومحمد مجدى الجمل وشكرى نجيب ).

-البليجكى سيدومير يانيفسكى .. يوم 22 ديسمبر 2018 خسر من القطن بدورى أبطال أفريقيا 1 / 2 بالكاميرون ( باهر المحمدى ).

-الصربى ميودراج يسيتش .. يوم 13 سبتمبر 2019 الفوز على أهلى بنى غازى الليبى بالبطولة العربية 4 / 2 بالإسماعيلية ( وجيه عبد الحكيم وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى).

-الفرنسى ديديه جوميز .. يوم 12 يناير 2020 فاز على طلائع الجيش بالدورى العام 2 / 1 بالإسماعيلية ( عبد الرحمن مجدى وبيكيتى دى سيلفا ).

-البرازيلى هيرون ريكاردو .. يوم 15 سبتمبر 2020 تعادل مع المقاولون العرب بالدورى العام 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد الشامى ).

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.