شكرا لقرائتكم خبر عن مستند يبرئ منتخب مصر من الحصول على مكافآت رئيس الشيشان بمونديال روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على مستند بحقيقة حصول المنتخب المصرى على مكافآت من رئيس الشيشان خلال فعاليات كأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا ووصلت إلى مليون و800 ألف دولار، حيث أثبت الفحص المستندى لسجل الإيرادات الخاص باتحاد الكرة عدم حصول الاتحاد على أى مكافآت.

وأثبتت السجلات حصول اتحاد الكرة على 100 مليون جنيه مقسمة كالتالى:

78 مليونا و300 ألف جنيه مصرى من الاتحاد الدولى فيفا

9 ملايين جنيه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

13 مليونا و300 ألف جنيه من شركة ملابس عالمية راعى لاتحاد الكرة وقتها

وبالتالى أثبتت التسجيلات عدم دخول خزينة اتحاد الكرة أى مبالغ أخرى ومنها مكافآت رئيس الشيشان الذى نظم وقتها حفل عشاء للمنتخب المصرى بالكامل، فى حضور محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى.

كما أثبتت التقرير أن إجمالى تكاليف الإقامة والإعاشة للمنتخب بمدينة جروزنى الشيشانية بلغت 550 ألف يورو.