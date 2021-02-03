شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى السابقون: خبرات الأحمر مفتاح عبور الدحيل القطرى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى على استاد المدينة التعليمية القطرى فى السابعة والنصف مساء غد الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع فريق الدحيل القطرى فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 4 وحتى 11 فبراير الجاري.

ويسعي الأهلي لعبور عقبة الدحيل لخوض مواجهة كبيرة في نصف النهائي امام العملاق البافاري بايرن ميونخ بطل دوري ابطال اوروبا، كما يسعى إلى الوصول لإنجاز أكبر من نسخة 2006 عندما حصد الميدالية البرونزية في ظل مشاركته في البطولة للمرة السادسة في تاريخه، حيث شارك من قبل في نسخ عام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وقال ضياء السيد نجم الأهلي السابق والمدرب العام الأسبق للمنتخب المصري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن مباراة الدحيل مهمة للغاية خاصة أن عبورها سيفتح الطريق أمام الأهلي لتحقيق إنجاز فى البطولة، مشيرا إلى أنها فرصة جيدة للاعبين لتقديم مستويات كبيرة، خاصة أن معظم لاعبي الجيل الحالي لم يشاركوا من قبل في مونديال الأندية ما عدا وليد سليمان الغائب عن البطولة الحالية للاصابة وسعد سمير مدافع الفريق.

وأضاف أن الأهلي يمتلك شعبية كبيرة في قطر ولديه خبرات في مونديال الأندية، كما أن حضور جمهور الأهلى اللقاء ولو بنسبة صغيرة بسبب الاجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الأجواء المونديالية كل ذلك سيعطي دفعة كبيرة للاعبين لتقديم افضل ما لديهم خلال مواجهة الدحيل.

وتوقع نجم الأهلي السابق أن تكون مباراة قوية، وأن يكون الأهلي الطرف الأوفر حظا للفوز بها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدحيل فريق قوي ويضم عددا من اللاعبين الجيدين ،وحصد العديد من البطولات في قطر خلال السنوات الماضية خاصة بعد تغير اسمه من لخويا وتدعيمه بعدد من النجوم.

بدوره أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن مباراة الدحيل ستكون صعبة علي الطرفين خاصة علي الفريق القطري لانه سيواجه فريقا له تاريخ وشعبية جارفة وباع كبير في جميع البطولات التي خاضها وبصفه خاصة مونديال الأندية ،موضحا أن حالة الفريقين يوم اللقاء ستحدد من سينجح في الفوز بالمباراة والتأهل لنصف النهائي.

وشدد ريان على أنه يجب على الأهلي خوض اللقاء بحذر وحرص والاعتماد على أسلوبه المعتاد في الضغط المتقدم خاصة أنه سيواجه المدرسة الأسيوية المختلفة عن الأفريقية والمباريات المحلية التي يخوضها في الدوري المصري ،مضيفا ان اللقاء سيشهد ندية كبيرة من الجانبين نظرا لرغبتهما في التأهل لخوض نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن منتصف الملعب في الأهلي سيكون مفتاح الفوز في اللقاء ، خاصة أنه يفضل البدء بديانج والسولية علي حساب حمدي فتحي لاعطاء وسط ملعب حيوية والاستحواذ علي الكرة اكثر من الفريق القطري . مشيرا الى أن مجدي قفشة سيكون له دور كبير في نقل الفريق للضغط علي دفاع الدحيل.

من جهته قال شادى محمد القائد السابق للأهلى إنه يجب على الأهلي اللعب بأريحية والاستمتاع بكرة القدم، وأن يبذل اللاعبون أقصى جهدهم لتحقيق طموحات الجماهير الأهلاوية والتي تأمل في تحقيق نتائج طيبة تؤهل الفريق لخوض مواجهة نصف النهائي ومحاولة تحقيق انجاز أكبر من نسخة 2006 باليابان والتي تحصل فيها الأهلي على الميدالية البرونزية.

وطالب شادي محمد الذى شارك فى كأس العالم للأندية مع المارد الأحمر ثلاث مرات - من اللاعبين أن يرفعوا الضغوط على أنفسهم ويستمتعوا بأجواء اللعب فى كأس العالم، ويعلموا بأنهم يتواجدون في البطولة العالمية لأنهم أبطال القارة الأفريقية ،مضيفا أنه إذا نظروا للأمر من هذا المنطلق سيحققون الفوز ونتائج جيدة.

ورأى أن مروان محسن الأفضل في قيادة هجوم الأهلي علي حساب بواليا أو محمد شريف لخبراته السابقة سواء مع الأهلي أو المنتخب المصري.

وقال شادي محمد إنه من الأفضل أن يبدأ المدير الفني للأهلي موسيماني مباراة الدحيل بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني ظهير أيمن، بدر بانون وأيمن أشرف قلبي دفاع، وعلي معلول ظهير أيسر، وأن يلعب المدرب الجنوب افريقي بثلاثي في خط الوسط مكون من عمرو السولية، حمدي فتحي وأليو ديانج مع منح أحدهم واجبات هجومية، والثلاثي الهجومي يتكون من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومروان محسن ،مع وجود حسين الشحات ومجدي قفشة وبواليا علي دكة البدلاء للاستفادة منهم خلال سير المباراة.