شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أهلى جدة يثير أزمة بين الونش ومحمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب عرض أهلى جدة لاستعارة محمود علاء مدافع الزمالك فى أزمة بينه وبين زميله فى الفريق محمود الونش، وهو العرض الذى رفضته إدارة الزمالك قبل إنتهاء فترة القيد الشتوى بساعات.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن عرض أهلى جدة كان من أجل استعارة محمود الونش لمدة 6 أشهر، إلا أن إدارة النادى رفضت التفريط فى اللاعب ورفضت العرض تماما كما رفضت مناقشته مع اللاعب او وكيله.

وأضاف المصدر أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض محمود علاء على أهلى جدة كبديل لمحمود الونش مع منح إدارة النادي السعودي وعدا بإقناع إدارة الزمالك ومحمود علاء بالانتقال إلى الفريق السعودى، وهو ما حدث بعدما تحدث الوكيل مع محمود علاء ووافق الأخير وقام علاء بالضغط على إدارة النادى من أجل الموافقة علي إعارته قبل غلق باب القيد الشتوي بساعات وعقد اجتماع مع إدارة الزمالك يوم 30 يناير مساء في النادي لإقناعهم بالرحيل، لكن إدارة الزمالك رفضت واشترطت رحيل محمود علاء حال التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي السابق والذي انضم مؤخرا لبيراميدز.

محمود الونش علم بمحاولات زميله محمود علاء بالضغط علي الإدارة للموافقة علي عرض أهلي جدة، ما جعله يشعر بالضيق واعتبر أن محمود علاء ووكيله قاما بتحويل مسار العرض من الونش إلي محمود علاء، وتحدث الونش مع زملائه المقربين في الفريق وأكد لهم أن محمود علاء كان يجب أن يتحدث معه بصفة شخصية عن عرض أهلي جدة قبل إثارة الأمر رسميا مع الإدارة، لتتوتر علاقة الثنائي.

من ناحية أخرى يفاضل البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من سيف الجزيري ومروان حمدي المنضمان حديثا لصفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية لقيادة هجوم الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدورى والمقرر لها 7 فبراير الجارى ضمن مباريات الجولة الـ 12 من المسابقة.

وطلب المدرب البرتغالي من الجهاز المعاون وضع برنامج تأهيل مكثف للثنائي خلال الفترة الحالية لرغبته فى الاعتماد علي أحدهما في التشكيل الأساسي في ظل غياب المهاجم الصريح عن مباريات الزمالك بعد رحيل مصطفي محمد للدورى التركي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن البرتغالي باتشيكو يرغب في اشراك سيف الجزيري أساسيا علي أن يبقي علي مروان حمدي علي مقاعد البدلاء في مباراة الاتحاد، خاصة انه يرغب في تغيير طريقة اللعب بعدم الاعتماد علي مهاجم صريح وهي الطريقة التي يجيد فيها الجزيري أكثر من مروان حمدي، فضلا عن ان سيف الجزيري شارك مع المقاولون في جميع المباريات السابقة مما يجعله الأكثر جاهزية للمشاركة مع الزمالك.