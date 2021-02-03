شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجرى مسحة كورونا الأخيرة قبل مباراة الدحيل بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة الأهلى، منذ قليل، المسحة الطبية الأخيرة، الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمباراة الفريق الأحمر غدا الخميس ضد الدحيل فى افتتاح مشوار المشاركة في كأس العالم للأندية، الظهور السادس فى تاريخ الأهلى بالمونديال بعد غياب 7 سنوات.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الطبية الأخيرة للأهلي مساء اليوم، لتحديد موقف اللاعبين من المشاركة في مباراة الغد ضد الدحيل.

يذكر أن المسحتين الطبيتين التي أجرتهما بعثة الأهلي منذ الوصول إلى قطر جاءت نتائجهما سلبية، ويترقب الجهاز الفني نتيجة المسحة الطبية الأخيرة مساء اليوم.

وتأتي المسحة الطبية وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية قبل المباراة الأولي بـ 24 ساعة في إطار البروتوكول الخاص بالجانب الطبي المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب جامعة القطر الذى احتضن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية منذ وصوله إلى العاصمة الدوحة يوم الجمعة الماضي للمشاركة في المونديال.

يذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث، والتتويج بالميدالية البرونزية.