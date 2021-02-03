شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى وشيلونجو بطلا فيلم العميل المزدوج بمباراة الإسماعيلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره سموحة فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة بين الفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالمسابقة، بينما فاز سموحة على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

لعب ثلاثى الإسماعيلى الحالي الحارس محمد صبحى قائد الفريق والناميبى شيلونجو وأحمد مصطفى بقميص فريق سموحة من قبل، ويرصد ”الخليج 365” أن الثلاثي أثناء اللعب فى صفوف الفريق السكندري.

محمد صبحى لعب بقميص سموحة .. 17 مباراة فى الدورى العام ولم يشارك فى كأس مصر أو دورى أبطال أفريقيا بواقع 1530 دقيقة ، تلقي مرماه 22 هدفًا وحقق كلين شيت فى 4 لقاءات.

بينما شارك شيلونجو مع الفريق السكندرى فى 13 مباراة 12 فى الدورى العام ومواجهة وحيدة فى كأس مصر بواقع 864 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا ، فهو يعد اللاعب الوحيد الذى سجل بقميص الفريقين.

- أحمد مصطفى خاض 7 مباريات فى الدورى العام بواقع 341 دقيقة ولم يسجل.

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.