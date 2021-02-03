الامارات | هديتان من إنترميلان تمنحان رونالدو لقب أفضل هداف في التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن هديتان من إنترميلان تمنحان رونالدو لقب أفضل هداف في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو أفضل هداف في تاريخ الكرة بعد بلوغه الهدف رقم 763، وذلك عقب تسجيله ثنائية يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمس على حساب إنترميلان.

وجاء الهدفان بمثابة الهديتين من قبل لاعبي الإنتر، إذ سجل رونالدو الأول من ركلة جزاء بعد قيام لاعب الإنتر يونغ بجر يد لاعب اليوفي كوادرادو بدون داع، بينما الهدف الثاني سجله رونالدو من مسافة بعيدة، بعد ارتباك بين مدافع الانتر باستوني وحارسه هاندانوفيتش، لتصل الكرة إلى رونالدو الذي لم يرفض الهدية. في المقابل كان الانتر قد افتتح المباراة بهدف من الارجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وباتت المهمة صعبة على النيراتزوري في لقاء العودة، إذ تعتبر هذه الخسارة على أرضه، ما يتطلب منه تسجل فوز بفارق هدفين لكي يحسم التأهل. وفي ترتيب أفضل الهدافين في تاريخ الكرة، بات التشيكي جوزيف بيكان وأسطورة الكرة البرازيلية بيليه ثانيا بـ762 هدفا.

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