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موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والدحيل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، داخل مقر إقامة البعثة.

ويعقد الاجتماع الفني عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس ، وتطبيقا لقواعد بقاء أفراد البعثة داخل الكبسولة الطبية وعدم خروجهم إلا لخوض المران اليومي فقط.

يشهد الاجتماع الفني التأكيد على التعليمات التنسيقية الخاصة بالمباراة، والزي الرسمي للفريقين، بالإضافة إلى موعد الوصول إلى ملعب المباراة، بجانب التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة فريق الدحيل بعد غد الخميس في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.

يذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه، وسبق له الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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