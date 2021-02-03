شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والترتيب والهدافين ومواعيد ليفربول ومان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب اليوم نادي مان سيتي وفريق ليفربول المتصدران ترتيب الدوري الإنجليزي في المركزين الأول والثالث على الترتيب، ضمن جدول مباريات الدروي الانجليزي الممتاز، ويشهد اليوم لعب 5 مباريات منها مباراة مان سيتي ضد بيرنلي وأيضًا مباراة ليفربول ضد برايتون .

ويحتل فريق مانشستر سيتي ونادي مانشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 44 نقطة لكل منهما، ويحل فريق ليفربول بالمركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما ياتي فريق ليستر سيتي بالمركز الرابع برصيد 39 نقطة، وذلك ضمن قائمة ترتيب الدوري الانجليزي، ويحتل المركز الخامس فريق وست هام برصيد 35 نقطة.

وفاز امس فريق مان يونايتد على ساوثهامبتون بعدد 9 أهداف مقابل لا شيئ، ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي إلى جانب فريق مان سيتي برصيد 44 نقطة لكل منهما.

مباراة مان سيتي ضد بيرنلي

مباراة ليفربول ضد برايتون

الأربعاء 3/2/2021 مباراة مان سيتي ويبرنلي ||> الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة فولهام وليستر سيتي ||> الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة ليدز وايفرتون ||> الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة وست هام واستون فيلا ||> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 3/2/2021 مباراة ليفربول وبرايتون ||> الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت القاهرة.

المركز الفريق لعب نقاط 1 مانشستر سيتي 20 44 2 مانشستر يونايتد 22 44 3 ليفربول 21 40 4 ليستر 21 39 5 ويست هام 21 35 6 توتنهام هوتسبير 20 33 7 تشيلسي 21 33 8 ايفرتون 19 33 9 استون فيلا 19 32 10 آرسنال 22 31 11 ليدز 20 29 12 ساوثهامتون 21 29 13 كريستال بالاس 22 29 14 ولفرهامبتون 22 26 15 برنلي 20 22 16 نيوكاسل يونايتد 22 22 17 برايتون 21 21 18 فولهام 20 14 19 وست بروميتش البيون 22 12 20 شيفيلد يونايتد 22 11

محمد صلاح -– ليفربول : 15 هدفًا. سون هيونج مين -– توتنهام: 12 هدفًا. هاري كين -– توتنهام: 12 هدفًا. باتريك بامفورد -– ليدز: 11 هدفًا برونو ميجيل فيرنانديز -- مان يونايتد: 11 هدفًا. جيمي فاردي -- ليستر سيتي: 11 هدفًا. دومينك كالفيرت ليون -- ايفرتون: 11 هدفًا.