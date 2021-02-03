شكرا لقرائتكم خبر عن الأسطورة بوفون 1100 مباراة للتاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل الأسطورة بوفون 1100 مباراة في تاريخه الحافل بالإنجازات، وذلك بعد خوضه مباراة فريقه يوفنتوس مع الإنتر في ذهاب نصف النهائي لكأس إيطاليا على ملعب جوزيبي ياتسا، مساء الثلاثاء.

وفاز يوفنتوس على غريمه إنتر بهدفين مقابل هدف، سجل كرسيتانو رونالدو خلالها هدفي اليوفي، وسجل للإنتر مارتينيس.

وخاض الأسطورة بوفون 679 مع يوفنتوس و220 مع بارما و25 مع باريس سان جرمان و176 مع منتخب بلاده.

وعلّق بوفون بعد فوز فريقه على إنتر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «المرة المئة بعد الألف مثل المرة الأولى».