نتيجة تاريخية.. مانشستر يونايتد يمطر شباك ساوثهامبتون 0/9 في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق نادي مانشستر يونايتد فوز عريض علي ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 0/9، مساء الثلاثاء، في الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

سجل أهداف مانشستر يونايتد، بيساكا وراشفورد وبيدناريك في مرماه وكافاني ومارسيال هدفين ومكتوميناي وبرونو فيرنانديز ودانيل جيمس.

بهذا الفوز يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني وهو نفس رصيد المتصدر مانشستر سيتي الذي يتفوق بالأهداف وله مباراة اليوم الأربعاء أمام بيرنلي.

بينما يتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.