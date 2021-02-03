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نتيجة تاريخية.. مانشستر يونايتد يمطر شباك ساوثهامبتون 0/9 في الدوري الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق نادي مانشستر يونايتد فوز عريض علي ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 0/9، مساء الثلاثاء، في الجولة 22 من بطولة الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

سجل أهداف مانشستر يونايتد، بيساكا وراشفورد وبيدناريك في مرماه وكافاني ومارسيال هدفين ومكتوميناي وبرونو فيرنانديز ودانيل جيمس.

بهذا الفوز يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني وهو نفس رصيد المتصدر مانشستر سيتي الذي يتفوق بالأهداف وله مباراة اليوم الأربعاء أمام بيرنلي.

بينما يتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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