إصابه لاعبين بنادي المصري البورسعيدي لكرة القدم في حادث تصادم بكفر الشيخ

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض كريم العراقي، إسلام صلاح، جريندو وزياد فرج، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى حادث سير، بعد اصطدام سيارة كريم العراقي بتوكتوك بعد استبعادهم من مواجهة فريقهم أمام البنك الأهلي من قبل علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري،

كان مستشفى برج البرلس،قد استقبل 5 مصابين من فريق المصري البورسعيدي لكرة القدم نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكى مع "توكتوك" بمنطقة البرلس .

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، بلاغا يفيد بحادث تصادم سيارة اللاعب بتوك توك واصابته وزملائه، على الفور انتقلت قوة شرطية للمستشفى وتبين حدوث تصادم بين سيارة اللاعب وتوك توك

جرى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.