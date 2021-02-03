شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مبالغ خيالية يحصدها الزمالك لسنوات طويلة من فرع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الزمالك سيحصد مكاسب خيالية من الفرع الثانى للنادى المزمع إنشاؤه بمدينة 6 أكتوبر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "وزارة الإنتاج الحربى سوف تعلن فى بيان رسمى كل تفاصيل إنشاء فرع ثانى للزمالك بأكتوبر، وما علمته أن الزمالك هيدفع بنظام المطور وبالتعاون مع شركة مصرية كبيرة جدا وسيكون الضامن وزارة الإنتاج الحربى".

ويضيف شوبير "الزمالك سيحصل على عائد سنوى خيالى لمدة 15 عاماً وسيتم إنشاء نادٍ اجتماعى للقلعة البيضاء بأكتوبر تمنح الزمالك مبالغ خيالية".

فى سياق آخر يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من سيف الجزيري ومروان حمدي المنضمان حديثا لصفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية لقيادة هجوم الفريق في مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة فى الدورى، والمقرر لها 7 فبراير الجارى ضمن مباريات الجولة الـ12 من المسابقة.

وطلب المدرب البرتغالى من الجهاز المعاون وضع برنامج تأهيل مكثف للثنائى خلال الفترة الحالية لرغبته فى الاعتماد على أحدهما فى التشكيل الأساسى فى ظل غياب المهاجم الصريح عن مباريات الزمالك بعد رحيل مصطفي محمد للدورى التركي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني أن البرتغالي باتشيكو يرغب فى إشراك سيف الجزيرى أساسيا على أن يبقى على مروان حمدى على مقاعد البدلاء في مباراة الاتحاد، خاصة أنه يرغب في تغيير طريقة اللعب بعدم الاعتماد علي مهاجم صريح وهي الطريقة التي يجيد فيها الجزيري أكثر من مروان حمدي، فضلا عن أن سيف الجزيري شارك مع المقاولون في جميع المباريات السابقة ما يجعله الأكثر جاهزية للمشاركة مع الزمالك.