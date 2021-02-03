شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل إنبى وبيراميدز فى 8 مباريات سابقة قبل مواجهة اليوم بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره بيراميدز فى تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

ترتيب انبى وبيراميدز بجدول الدوري

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة بعدما خاض 8 مباريات فاز فى أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه عشرة أهداف، ولا يزال لديه مباراتين مؤجلتان فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكهم تسعة أهداف.

تاريخ مواجهات إنبى وبيراميدز

التقى الفريقان قبل صدام اليوم فى 8 مواجهات، فاز إنبى مرتين وفاز بيراميدز ثلاث مرات وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين، وشهدت مباراة الدور الأول لدورى الموسم الماضى بين الفريقين فوز بيراميدز برباعية دون رد سجلها عبد الله السعيد هدفين، وكل من عمر جابر، ومحمد فاروق سلامة هدفا وهو الفوز الأكبر فى تاريخ لقاءات الناديين معاً.

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز بيراميدز بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم فى 11 مارس 2020 بالجولة الثامنة عشرة للمسابقة على ستاد بتروسبورت.

طولان يبحث عن استعادة الانتصارات ورودولفو يفتش عن نهاية دوامة التعادلات

وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات عن طريق التركيز الدفاعى واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل، فى المقابل يسعى الأرجنتينى رودولفو المدير الفنى لبيراميدز للخروج من دوامة التعادلات التى تطارده فى الفترة الأخيرة للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.

التشكيل المتوقع لإنبى أمام بيراميدز

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام بيراميدز مكونا من "محمود جاد ، رامي صبري، كريم فؤاد، علي فوزي، زياد بوغطاس ، صلاح ريكو، محمد مرسي، مصطفى عادل، عبد الرحمن عامر ، دينوبيتر جود، جون اوكاى".

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام انبى

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام انبى مكونا من: "شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".