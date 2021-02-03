شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مصطفى محمد بيكلموه بالإشارة فى تركيا ومستغرب من باتشيكو لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل الإعلامى أحمد شوبير عن أسباب غياب الثنائى مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى الوافدن الجدد لنادى الزمالك عن مباراة غزل المحلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "غزل المحلة عمل مفاجأة كبيرة أول مرة يفوز على الزمالك منذ 11 عاماً، توقعت قبل المباراة فوز الزمالك ومع تسجيل فرجانى ساسى هدف فى الدقيقة 70 ظننت أن المباراة حسمت لصالح الفارس الأبيض لكن غزل المحلة فريق رجالة ومدربه خالد عيد يستحق الإشادة ومدافعه المميز محمد فتح الله يستحق نظرة لانه لاعب رائع".

ويضيف شوبير "مفيش لاعب فى الزمالك عجبنى باستثناء فرجانى ساسى هو أحسن الوحشين بينما يعد خالد عيد الأفضل فى غزل المحلة، بس مستغرب ليه باتشيكو لم يستعين بالثنائى مروان حمدى وسيف الدين الجزيرى".

وأردف شوبير "مصطفى محمد سافر من مصر لتركيا وبيكلموه بالإشارة ميعرفش تركى ودخل المباراة وسجل ركلة جزاء ما أروعها بداية لمصطفى محمد، أنا بحبك يا مصطفى وهشجعك زى ما لفيت الدنيا ورا ميدو ومحمد صلاح، والتر بواليا الأهلى دفع بيه ولم يسجل بس مش نهاية الكون الاهلى زمان دفع بطاهر الشيخ وأبو تريكة فى أول مباراة بعد التعاقد وسجلوا أهداف جميلة".

وتابع شوبير: "متقلقوش يا زملكاوية الخسارة من غزل المحلة ليست نهاية الكون، الزمالك يقدم موسما مميزا لم يقدمه منذ سنوات طويلة".

وعن البنك الأهلى قال شوبير "نصيحة لمحمد يوسف ليه الفرقة واخدة سكة الدفاع، عارف إنك معذور ولعبت مباريات حلوة ولم تحقق نتائج بس لازم يكون فى نزعة هجومية وأكبر دليل سيراميكا واخد سكة الهجوم ووصل للمركز السادس".

وخسر فريق الزمالك من نظيره غزل المحلة بنتيجة 2 / 1 في المباراة التى أقيمت على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه فرجانى ساسى فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة فى الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الأخميمي هدف الفوز في الدقيقة 95.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 فى المركز الـ 10 في جدول الترتيب.