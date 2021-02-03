شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. موسيمانى يحسم مشاركة هانى والشحات فى تشكيل الأهلى أمام الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى موقف الثنائى محمد هانى وحسين الشحات لاعبى الفريق الأحمر من المشاركة فى مباراة فريقهما غدا الخميس ضد الدحيل فى افتتاح مشوار المشاركة بكأس العالم للأندية، والتى تشهد عودة الأهلى للظهور السادس فى تاريخه بعد غياب 7 سنوات عن المونديال.

واشتكى محمد هانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلى الأخيرة ضد بيراميدز ولم يستكمل اللقاء، بينما اشتكى حسين الشحات من إصابة بشد فى نفس العضلة بعد نهاية مباراة بيراميدز.

وانتظم هانى والشحات فى تدريبات الأهلى الجماعية فى اليومين الماضيين، لكن لم يتحدد موقف الثنائي من المشاركة الأساسية في مباراة الدحيل غدا، وهو ما سيتوقف بناء على استطلاع رأى أعضاء الجهاز الفنى وحالة اللاعبين فى المران الختامى، سواء بالدفع بهما أساسيين أو الإبقاء عليهما أو أدهما على دكة الاحتياطي، مع الدفع به وقت الحاجة لجهودهم.

ومن المقرر أن يحسم موسيمانى ومعاونوه ملامح تشكيل مباراة الغد فى مران الفريق الأحمر، اليوم، واللاعبين الذين سيستعين بهم فى خطته لتخطى عقبة الدحيل والتأهل لنصف نهائى المونديال.