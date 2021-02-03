شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: رحيل 6 لاعبين سبب تراجع الإنتاج.. والأهلى يستطيع تخطى الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى أن رحيل 6 نجوم عن الفريق سبب التراجع هذا الموسم، مؤكداً أن المنافسة على القمة أو حتى الهروب من الهبوط ستكون مشتعلة حتى الأسبوع الأخير للدورى، وقال حمادة صدقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "رحيل 6 لاعبين عن الإنتاج فى الميركاتو الصيفى وآخرهم باسم مرسى فى الميركاتو الشتوى تسبب فى تراجع نتائج الفريق بشكل كبير، لكننا تعاقدنا مع عدد مميز من اللاعبين لتعويضهم".

ويضيف حامدة صدقى "الفوز على الجونة جاء فى توقيت مهم، والدورى صعب للغاية وسوف يستمر الصراع حتى الأسبوع الأخير من المسابقة، قمة الدورى ليست واضحة خاصة بعد خسارة الزمالك التى صبت لصالح الأهلى وبيراميدز، وقاع المسابقة ليس واضحا أيضاً كل مباراة تغير مركز الفريق كثيراً وأتطلع لتحسين نتائج الإنتاج فى المباريات المقبلة".

وعن مواجهة الأهلى والدحيل القطرى قال حمادة صدقى "مباراة صعبة وقوية، الدحيل يلعب على ملعبه لكن الأهلى بخبراته ونجومه قادر على تخطيه والتأهل للدور التالى".

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى بقيادة حمادة صدقى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام والتى فاز بها بثلاثية مقابل هدفين، حيث يبدأ الإنتاج الاستعداد لمواجهة أسوان المقرر لها الخامسة عصر السبت المقبل على استاد الاهلى والسلام بالجولة الثانية عشرة للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة الجونة تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

ويستعيد الإنتاج الحربى فى مواجهة زهرة الجنوب لاعبه محمد بازوكا الذى تعرض للطرد فى مواجهة المصرى البورسعيدى التى خسرها الفريق بثلاثية ليغيب عن مواجهة الجونة ويقرر مجلس ادارة النادى تغريمه 100 ألف جنيه.