شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يشارك فى مران الأهلى اليوم بعد إصابته بالأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المغربى بدر بانون مدافع الأهلى فى مران فريقه الختامى، اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة فى مباراة الدحيل القطرى غدا الخميس، فى افتتاح مشوار المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما تعرض الدولى المغربى للإصابة بكاحل القدم فى مران الأمس وعدم استكمال المران.

وتأكد جاهزية بانون للمشاركة في المران الختامي للأهلي اليوم ومن ثم قيادة دفاع الأحمر غدا الخميس، لاسيما أن الإصابة جاءت بسيطة ولا تدعو للقلق.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المغربى بدر بانون تعرض لكدمة خفيفة فى كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق مساء اليوم.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى أن بدر بانون خضع لفحص طبي دقيق، تبين منه أن إصابته خفيفة، وسيتواجد بشكل طبيعي في مران الغد.

يذكر أن الأهلى يلتقى مع الدحيل القطرى غدا الخميس فى مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجارى.